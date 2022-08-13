Meteoroloji’nin şiddetli yağış uyarısının ardından akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağmur hayatı felç etti. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar sırılsıklam oldu.

Atıl durumda olan fabrika alev alev yandı

Atıl durumda olan fabrika alev alev yandı

Bursa’da aniden bastıran sağanak yağmur hayatı felç etti. Şeftali bahçelerini sular basarken yollar ise göle döndü.

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