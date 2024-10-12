Bursa’da yaklaşık yarım saat süren sağanak ve fındık büyüküğündeki dolu, cadde ve sokakları göle çevirdi.

Metroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarıları sonrası Bursa’da akşam saatlerinde sağanak ve dolu etkili oldu. Yaklaşık yarım saat süren yağmurda, Uludağ eteklerinden gelen sel suları kenti adeta göle çevirdi. Trafik durma noktasına gelirken, kentin en işlek caddelerinden Atatürk Caddesi ve Altıparmak Caddesi’nde sürücüler zor anlar yaşadı. Uyarılara rağmen temizlenmeyen yapraklar nedeniyle kentin ana yollarındaki rögar kapakları tıkandı.

Sağanak ve doluya hazırlıksız yakalanan vatandaşlar metro, iş yeri ve binaların altına sığındı. O anlar ise kameraya anbean yansıdı.