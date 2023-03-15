İftar sofralarının vazgeçilmezi Ramazan pidesi Bursa’da 12,50 liradan satılacak.

Ramazan ayına sayılı günler kala en çok merak edilenlerden birisi de pide fiyatlarıydı. Bursa Fırıncılar Odası, 380 gram pidenin 12,50 liradan satılacağını açıkladı. Kalabalık aileler için ise 480 gram pide 15,75 liradan tezgahlarda yerini alacak.

Pidelerde yumurta için 2,5 lira fark alınacak. Ekmek fiyatlarına herhangi bir zam beklenmezken, BESAŞ’ın üreteceği pidenin fiyatı ise belli olmadı.

Bursa’da geçen yıl 320 gram pide 6 liradan satışa sunulurken, 480 gram pide ise 9 liradan satılmıştı.

Kilogram bazında en uygun pidenin Bursa’da satıldığını belirten Bursa Fırıncılar Odası Başkanı Osman Çırakoğlu, "İstanbul 33,33 lira, Ankara 33,33 lira, Edirmen Keşan 40 lira, Bursa’da ise 32,80 lira" diye konuştu.