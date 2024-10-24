Bursa Tabip Odası Yönetim Kurulu, TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr. Güzide Elitez, Bursa Radyoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Gürsel Savcı ve Bursa Radyoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ömer Fatih Nas ile bir araya gelerek, devlet hastanelerinde BT ve MR hizmetlerinin taşeron firmalar aracılığıyla gerçekleştirilmesi konusu üzerine toplandı.BURSA (İGFA) - Bursa Tabip Odası Yönetimi, radyoloji görüntülemelerinde taşeronlaşmayı tartışırken, çözüm önerilerini masaya yatırdı.

Toplantıda, taşeronlaşmanın sağlık hizmetlerinde yol açtığı sorunlar ve kalitedeki düşüş üzerine yoğunlaşıldı.

Çözüm önerilerinin de tartışıldığı toplantıda Bursa Radyoloji Derneği yetkilileri, tetkik başına ayrılan sürenin azlığı ve fazla sayıda tetkik yapılmasının hizmet kalitesini olumsuz etkilediğini Radyoloji Derneği’nin rehberleri doğrultusunda bir radyolog hekimin belli sayıda görüntüleme raporu yorumlayabileceği konusunu vurguladı.

Bu arada toplantıda Türkiye'nin kişi başı çekilen BT/MR sayısında dünya üzerinde ilk sıralarda yer aldığı ve mevcut bu durumun hastaların gereksiz şekilde fazladan radyasyon almasına neden olduğuna dikkat çekildi.

Oldukça verimli geçen toplantının sonunda çözüm arayışında birlikte hareket etme kararı alındı.