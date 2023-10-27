Bursa’da trafikte radar denetimleri sıklaştı. Mudanya’da Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri ilçenin farklı noktalarında hız denetimi yaptı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bursa Asfaltı Güzelyalı Kavşağı’nda ‘Radar Hız Denetimi’ uygulaması yapıldı. Uygulama çerçevesinde 35 sürücüye toplamda 71 bin lira ceza kesildi.

Diğer yandan polis ekipleri, sürücüleri aşırı hız yapmamaları konusunda uyardı. Mudanya Emniyeti vatandaşların huzur ve güvenliği için denetimlerin aralıksız devam edeceğini bildirdi.