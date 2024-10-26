Bursa'da yaşayan vatandaşlar, pazar alışverişinde pahalılıktan ötürü zorluk çekiyor. Özellikle meyve ve sebze fiyatları vatandaşların bütçesini zorlayacak düzeyde. Pazar esnafı da bu pahalılıktan memnun değil.Duygu DOĞAN / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Ülkedeki ekonomik dalgalanmalar arttıkça, vatandaşlar da ev geçindirmekte sıkıntı yaşıyor. Pazar yerlerindeki tezgahlarda dolaşan vatandaşlar, fiyatların yüksekliği karşısında şaşkınlıklarını dile getirdi. Halk, bir zamanlar kolaylıkla alınan ürünler, artık lüks haline gelmiş durumda olduğunu altını çiziyor. Pazarda alışveriş yapmaya çalışan bir vatandaş, Herkes Duysun muhabirine "Eskiden sepetlerimiz dolu dolu olurdu, şimdi ise bir iki ürüne ancak yetiyor.” diye konuştu.

ESNAFIN DURUMU DA ZOR

Pazar esnafı ise pahalılıktan en çok etkilenenlerden. Esnaf Arda Gökçimen gibi pek çok esnaf daha alım gücünün düşmesi ve müşterilerin azalmasından kaynaklı zor günler geçirdiğini belirtiyor. Pazar esnafı Gökçimen, “Bir kilo mandalina veya elma 60 liraya gelmiş durumda. Bu fiyatlar hem bizi hem de vatandaşları zorluyor. Gelirlerimiz giderlerimizi karşılamaya yetmiyor.” dedi.

"EN UYGUN MEYVE 60 LİRA CİVARINDA"

"Şu anda vatandaşların alım gücü oldukça zayıf, çünkü fiyatlar çok yüksek." diyen Gökçimen sözlerine şunları ekledi:

“Bu pahalılık sadece bizim ülkemizde değil, genel olarak böyle. Mesela, şu an bir kilo mandalina ya da elma almak isterseniz en uygun fiyat 60 lira civarında ama bu tutar normalde yarısı kadar olmalı. İnsanların alım gücü çok düştü. Özellikle asgari ücretle geçinenler çok zor vaziyette. Geçen yılla kıyaslandığında da işlerimiz yavaşladı, çünkü insanlar yeterince alışveriş yapamıyor. Dolayısıyla biz de kazanç sağlayamıyoruz.”

"AZAR AZAR ALIYORLAR"

Vatandaşların yaklaşık yüzde 90’ının ürünlerden yarım kilo veya bir kilo alabildiğini söyleyen Gökçimen, “Sadece yüzde 10'luk bir kesim daha lüks alışverişe yöneliyor. Hatta yarım kilo meyve alanlar bile çekiniyor. Genelde gelen müşteriler de azar azar tercih ediyor.” şeklinde konuştu.

MEYVE SEBZE ALIŞVERİŞİ 700 LİRAYI BULUYOR

Mümkün olan en uygun şekilde alışveriş yapmaya çalışan bir kişinin bile 200-300 lira ödediğini belirten esnaf, "Eğer çeşit çeşit ürün alırlarsa 700-800 lira civarında ödüyorlar. Hiç kimse bu durumdan memnun değil." ifadelerini kullandı.

Son olarak esnafın da masraf ettikleri kadar kazanmaları gerektiğini dile getiren pazar esnafı Arda Gökçimen, gelirlerinin giderlerini karşılamaya yetmediğini söyledi.

Gökçimen sözlerine şöyle devam etti:

"Esnaf olarak bizim de masraflarımız kadar kazanmamız gerekiyor, fakat şu an aşırı dengesiz bir pozisyondayız. Gelirlerimiz, giderlerimizi karşılamıyor. Hafta sonları biraz daha fazla talep olsa da, hafta içi kazancımız oldukça düşük."