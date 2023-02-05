Bursa’da yağış sebebiyle kayganlaşan otoyolda 4 aracın karıştığı kazada 4 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi yaralandı.

Bursa’da yağış sebebiyle kayganlaşan otoyolda 4 aracın karıştığı kazada 4 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, sabah 11.00 sıralarında Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Selçukgazi Tüneli yakınlarında İstanbul istikametine giden 4 araç kazaya karıştı. Kazada olay yerinde 4 kişi hayatı kaybederken, 7 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Yaralılar çevredeki çeşitli hastanelere sevk edildi. Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri de Bursa Büyükşehir Belediyesi cenaze araçları ile Bursa Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Ayrıca, kazanın olduğu bölgede trafikte uzun kuyruklar oluştu.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, hayatını kaybedenlerin kimlik tespit çalışmaları devam ediyor.