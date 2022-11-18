Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaza sonrası ortalık savaş alanına dönerken, ihbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralı Hakan K.’yi sıkıştığı yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Hakan K.’nin ayağında kırık olduğu öğrenildi.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Yeniceabat Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hakan K. idaresindeki 16 ANA 622 plakalı otomobil ile 16 KJ 604 plakalı otomobil, sürücülerinin kontrolünden çıkarak kafa kafaya çarpıştı.

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