Bursa’da otomobille çarpışan motosikletteki kurye yaralandı.
Bursa’da otomobille çarpışan motosikletteki kurye yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, İznik ilçesinde bir kurumda çalışan kurye Eray Kırıkoğlu, motosikleti ile İznik’ten Yenişehir istikametine giderken aynı istikamete giden 16 Z 5608 plakalı otomobili solladığı sırada aracın sola dönmesiyle kaza meydana geldi. Kazada motosiklet sürücüsü Eray Kırıkoğlu yaralandı. Yaralı İznik Devlet Hastanesine kaldırılırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
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