Bursa’da Fiat marka Tempra model otomobil, kamyonete çarptı. Kaza sonrası hurda yığınına dönen otomobilde 2 kişi sıkışarak yaralandı.

Bursa’da Fiat marka Tempra model otomobil, kamyonete çarptı. Kaza sonrası hurda yığınına dönen otomobilde 2 kişi sıkışarak yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi 11 Eylül Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat Ü. idaresindeki 16 SFN 51 plakalı Fiat Marka Tempra model otomobil, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı Salim Ö. idaresindeki 16 K 40472 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Kaza sonrası otomobil hurda yığınına dönerken, sürücü Murat Ü., yolcu olarak bulunan bir kişi ve kamyonet sürücüsü yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi otomobilde sıkışan 2 kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olay yerine gelen trafik polis ekibi ise çevre güvenliği alarak trafiğin hızlıca açılmasını sağladı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.