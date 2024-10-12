Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan motosikletteki 3 kişi yaralandı.

Kaza, İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Okullar Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan Mehmet B. (49) yönetimindeki 16 AYL 181 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Mahir E. idaresindeki 16 MC 3055 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü ve arkasındaki Ömer E. ile Bessar E. yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Motosiklete 3 kişi binen şahıslara cezai işlem uygulandı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.