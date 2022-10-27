Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Bisiklet sürücüsünün havalandığı kaza anı bir işyeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza saat 10.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Tandoğan Caddesi üzerinde meydana geldi. Tandoğan Caddesi üzerinde seyir halinde olan sürücü Orhan S. (35) yönetimindeki 16 ASY 297 plakalı otomobil, 22. Sokak’tan aniden çıkan Suriye uyruklu İbrahim A.(13)’ya çarptı. Çarpmanın ardından kontrolden çıkan otomobil, orta refüj üzerindeki yön levhasına çarparak durabildi. Kaza sonucu bisikletin sürücüsü yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan bisikletin sürücüsü yaralandı. Bisiklet sürücüsünün havalandığı kaza anı bir işyeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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