İhbar üzerine polis ekipleri de soruşturma başlatırken. otobüs sürücüleri de uyarıldı.

Merkez Osmangazi Hüdavedigar Mahallesi’nde seyir halindeki otobüsündeki tehlikeli anlar, başka bir otobüste seyreden bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bursa’da bir çocuk özel halk otobüsünün arkasına asılarak tehlikeli yolculuk yaptı.

Bursa’da küçük çocuk ana yolda giden otobüse asıldı. O anlar kameraya yansıdı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.