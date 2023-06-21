"Önce İnsan-Gönülden yapılan işleri nesillerdir destekliyoruz” projesinin 2022-2023 eğitim öğretim dönemine katılarak aktif görev alan ve dönemi başarıyla tamamlayan Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi (ŞŞAL), Bursa Erkek Lisesi (BEL) ve Bursa Anadolu Lisesi (BAL) öğrencileri; ŞŞAL’da organize edilen özel törenle sertifikalarını aldı.

Yeşim Grup’un girişimiyle şekillenen ve Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi iş birliğinin yanı sıra, Lacoste Vakfı’ndan aldığı uluslararası destekle SosyalBen Akademi danışmanlığında yürütülen “Önce İnsan - Gönülden yapılan işleri nesillerdir destekliyoruz” projesinin 2022-2023 eğitim öğretim dönemi sona erdi. Böylece bu yıl toplam 174 gönüllü öğrenci sayısına ulaşan projenin dördüncü adımı da tamamlanmış oldu.

Türkiye’deki gönüllülük bilincini arttırmayı ve hayat boyu sürdürülebilir bir sorumluluk kazandırmayı hedefleyen proje çerçevesinde son saha çalışması da 12 Haziran’da Şükrü Şankaya İlkokulu’nda gerçekleştirildi. Saha çalışması sonrası 14 Haziran’da Bursa Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi’nde organize edilen projenin kapanış etkinliği ve sertifika töreninde konuşan Yeşim Grup Kurumsal İletişim Direktörü Dilek Cesur, geldikleri nokta itibarı ile Yeşim Grup olarak hedeflerini gerçekleştirdiklerini ifade ederek “Bildiğiniz gibi Yeşim’in ‘Önce insan’ şeklinde özetlenen çok değerli bir felsefesi var. Projemiz, Yeşim’in kurucusu merhum Şükrü Şankaya’nın bizlere bıraktığı en büyük miras olan bu felsefenin geldiği son boyutu temsil ediyor. Onun hayırseverlik bakış açısıyla yıllardır yaptığı çalışmaları kurumsal bir düzeye getirerek geleceğin yöneticileri olan sizleri gönüllülük, sosyal girişimcilik ve sürdürülebilirlik konularında bilinçlendirmek ve bu konulardaki farkındalığınızı arttırmak en büyük amacımız oldu. Sizlerle gurur duyuyor, başarılarınızın devamını diliyorum.” şeklinde konuştu.

Önce İnsan projesiyle sene boyunca aldıkları eğitimleri ve deneyimlerini, fotoğraflar ve videolar eşliğinde etkinlikte paylaşan gönüllü öğrencilere sertifikaları okul müdürleri, öğretmenleri ve Yeşim Grup Kurumsal İletişim Direktörü Dilek Cesur tarafından takdim edildi.

Projeyle birlikte gönüllülüğü, teorik ve uygulamalı eğitimlerle deneyimleyerek dönemi başarıyla tamamlayan öğrenciler, aynı zamanda liderlik, iletişim, organizasyon, empati, ekip çalışması, problem çözme alanlarında da beceri ve sosyal sorumluluk bilinci kazandı.

“Önce İnsan-Gönülden yapılan işleri nesillerdir destekliyoruz” projesi hakkında: Yeşim Grup, SosyalBen Akademi ve Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi’nin örnek iş birliğiyle 2019 yılında yola çıkan ve 30 öğrenci ile hayata geçirilen “Önce İnsan - Gönülden yapılan işleri nesillerdir destekliyoruz” projesi, lise sıralarındaki gençlere hayat boyu sürdürülebilir bir sorumluluk kazandırmayı hedefliyor. Proje, kurumlar arasındaki öğrenmeyi, birbirini güçlendirmeyi desteklediği gibi akranlar arası bir deneyim paylaşımına da zemin hazırlıyor. Özel okullarda ücrete tabi olan bu deneyimlere devlet okullarındaki çocuklar erişemiyor. Proje bu anlamda deneyimsel eşitliği sağlamak adına büyük önem taşıyor. Yeşim’in kurucusu Şükrü Şankaya’nın hayırseverlik anlayışını sosyal sorumluluk ve gönüllülük bilinci ile birleştirerek, lise sıralarındaki gençlere hayat boyu sürdürülebilir bir sorumluluk kazandırmaya imkan sağlayan proje, Eylül 2021’de Lacoste Vakfı’ndan aldığı uluslararası destekle hız kazanarak yeni dönemde Bursa Anadolu Lisesi ve Bursa Erkek Lisesi’nin katılımıyla daha da büyüdü. Şu anda yaklaşık 180 gönüllü öğrencinin yer aldığı projede nihai hedef, gönüllüğün önce Bursa’da, sonra da Türkiye’deki diğer okullarda yaygınlaştırılması ve bu konuda bir bilinç oluşturulması. 2022-2023 Eğitim-Öğretim döneminde SosyalBen Akademi Danışmanlığı’nda Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi, Bursa Erkek Lisesi ve Bursa Anadolu Lisesi öğrencileri ile gönüllülük, sosyal girişimcilik ve sosyal sorumluluk temalarında eğitimler, etkinlikler ve uygulamalı saha çalışmaları gerçekleştirilerek öğrencilerin gönüllülük bilinci ve hayat boyu sürdürülebilir bir sorumluluk kazanmaları için çalışmalar devam ediyor. Dönem içinde teori ile desteklenen proje uygulamaları ile öğrenciler, sosyal sorumluluk çalışmalarını yaşayarak öğrenme fırsatı yakalıyor. Projenin danışmanlığını yürüten SosyalBen Akademi 2015 yılında Ece Çiftçi tarafından kurulmuş SosyalBen Vakfı’nın ikinci iktisadi işletmesi olarak faaliyetlerine devam ediyor. Sosyal girişimci bir kuruluş olan SosyalBen Akademi, Türkiye’deki gönüllülük oranını artırabilmek ve daha yaşanılabilir bir dünya yaşatmak için kurumsal firmalara, eğitim kurumlarına ve yurt dışı üniversitelerine hazırlanan bireysel öğrencilere sosyal sorumluluk proje danışmanlığı hizmeti veriyor.