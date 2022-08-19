Bursa’nın Orhaneli ilçesinde çam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda çıkan yangın 4 helikopter ve 3 uçağın havadan, onlarca işçinin katılımıyla karadan yapılan müdahale sonrası 2 saatte kontrol altına alındı. Görgü tanıkları, orman, Büyükşehir ve Orhaneli Belediyesi ekiplerinin yangına çok kısa sürede müdahale ettiklerini, bir saat içinde 4 helikopter ve 3 uçağın bölgeye sevk edildiğini bildirdiler.

Bursa’nın Orhaneli ilçesinde çam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda çıkan yangın 4 helikopter ve 3 uçağın havadan, onlarca işçinin katılımıyla karadan yapılan müdahale sonrası 2 saatte kontrol altına alındı. Görgü tanıkları, orman, Büyükşehir ve Orhaneli Belediyesi ekiplerinin yangına çok kısa sürede müdahale ettiklerini, bir saat içinde 4 helikopter ve 3 uçağın bölgeye sevk edildiğini bildirdiler.

Orhaneli-Büyükorhan yol ayrımındaki çam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda öğle saatlerinde yangın çıktı.

Orhaneli ve Büyükorhan işletme şefliğinin yanısıra Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Orhaneli Belediyesi itfaiye ekipleri, 4 helikopter ve 3 uçağın müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Söndürme çalışmalarında bölgedeki köylüler ve vatandaşlar, arama kurtarma ekipleri, orman ve belediye işçileri de canla başla çalıştı.

Yangına Orman Bölge Müdürlüğünden 4 helikopter, 3 uçak, 7 arazöz, 2 su tankeri ve 28 personel ile müdahale edildiği bildirildi.

2 saat gibi kısa sürede söndürülen yangın ile yüzlerce çam ağacının alevlere teslim olması önlendi.

Yangını soğutmak için uçaklar ilaçlı su sıkarak müdahaleyi sürdürdüler.