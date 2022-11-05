O anlar trafikteki başka bir sürücünün cep telefon kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi İstanbul Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosiklet sürücüsü seyir halindeyken uzanarak seyretti. Bir süre uzanarak giden sürücü ara sokaklara girerek gözden kayboldu.

Bursa’da ölüme meydan okuyan motosiklet sürücüsü trafikteki başka bir sürücünün cep telefon kamerasına yansıdı.

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