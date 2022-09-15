Servis araçlarına yapılan uygulamaların artarak devam edeceği bildirildi.

Başkent’te evsiz bir adamın cansız bedeni bulundu

Başkent’te evsiz bir adamın cansız bedeni bulundu

3 gün boyunca yapılan denetimlerde bin 700 servis aracı kontrol edilirken, 220 servis aracı sürücüsüne 150 bin lira ceza işlem uygulandı.

Polis ekipleri serviste bulunan öğrencilere şapka ve düdük dağıttı. Servis aracı sürücüsünün araç sürerken yapılmaması gereken şeyler yaptığında düdüklerini çalmalarını söyledi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, servis araçlarını ’Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği’ esaslarına göre kontrol edilerek, yönetmeliğe aykırı durumda bulunan veya tespit edilenlere cezai işlem uyguladı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin okula gidiş gelişlerinde huzur ve güven içerisinde yolculuk yapmalarının sağlanması sebebiyle okul servis araçlarına göz açtırmıyor.

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