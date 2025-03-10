Bursa İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Şube Müdürlüğü tarafından "En İyi Narkotik Polisi Anne" ve "Narko Nokta" başlıklı eğitim ve etkinlik faaliyetleri şehrin farklı noktalarında 4 bin 614 kişiyi bilgilendirdi.

Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele eğitimi, bilgilendirme ve farkındalık etkinlikleri çerçevesinde şehrin farklı noktalarında etkinlik ve eğitim faaliyetlerini sürdürüyor. Son olarak 25 ayrı etkinlikte 4 bin 614 kişiye ulaşılarak "En İyi Narkotik Polisi Anne" ve "Narko Nokta" konulu farkındalık eğitimleri ve etkinlikleri yapıldı.