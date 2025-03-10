Polisin ’Dur’ ihtarından kaçan otomobil, uyuşturucu yuvası çıktı Polisin ’Dur’ ihtarından kaçan otomobil, uyuşturucu yuvası çıktı

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Şube Müdürlüğü tarafından "En İyi Narkotik Polisi Anne" ve "Narko Nokta" başlıklı eğitim ve etkinlik faaliyetleri şehrin farklı noktalarında 4 bin 614 kişiyi bilgilendirdi.

Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele eğitimi, bilgilendirme ve farkındalık etkinlikleri çerçevesinde şehrin farklı noktalarında etkinlik ve eğitim faaliyetlerini sürdürüyor. Son olarak 25 ayrı etkinlikte 4 bin 614 kişiye ulaşılarak "En İyi Narkotik Polisi Anne" ve "Narko Nokta" konulu farkındalık eğitimleri ve etkinlikleri yapıldı.

Kaynak: İHA