Bursa İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, il genelinde farkındalık eğitimleri ve etkinliklerini sürdürüyor.BURSA (İGFA) - Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 6-10 Ocak 2025 tarihleri arasında Bursa'da 15 ayrı faaliyette 4 bin 510 vatandaşa ulaştı.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, 'Narko Nokta' başlıklı farkındalık eğitim ve etkinlikler kapsamında Narkolog projesi kapsamında anket çalışması yapıldığını da kaydetti.
Narkotik ekiplerinin eğitim ve etkinliklerin süreceğini duyurdu.
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Kaynak: igf