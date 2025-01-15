Bursa’da bir özel okul, şehit aileleri, gazi ve depremzede çocuklarına bağışta bulunmak için müzik festivali gerçekleştirdi. Birbirinden değerli sanatçıların yer aldığı festivale katılan yüzlerce kişi unutulmaz bir gece yaşadı.

Bursa’da bir özel okul, şehit aileleri, gazi ve depremzede çocuklarına destek olmak üzere müzik festivali organize etti. Festivalde Bilal Sonses, Merve Özbey, Sefo ve DJ Muratt Mat gibi isimler sahne aldı. Yüzlerce kişi festivale katılarak unutulmaz bir gece yaşarken elde edilen gelirler ise şehit aileleri, gazi ve depremzede çocuklarına bağışlandı.