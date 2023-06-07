Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Türk Halk Müziği Bölümü, Tayyare Kültür Merkezinde yıl sonu öğrenci etkinliği gerçekleştirdi.

Halk oyunları gösterileri, enstrüman öğrencileri, çocuk korosu ve öğrenci korosunda yer alan öğrenciler, salonu dolduran izleyicilerden bolca alkış aldı. Yıl boyunca aldıkları eğitimleri, başarılı performanslarıyla taçlandıran öğrenciler, geleceğe ışık oldular. Konser sonunda Orkestra Şube Müdürü Muhterem Çevik ve Türk Halk Müziği Bölüm Başkanı Nilüfer Göl, Halk Oyunları Eğitmenleri; Celal Yalçın, Selin Kuyucu Kılıç, Gökhan Kılıç, Enstrüman Öğretmenleri; Altan Göl, Ayşenur Türkeş Menteşe, Emrah İnanır, Nida Okşaş, Cemil Menteşe, Çocuk Korosu Şefi; Cemile Kara Polat, Öğrenci Korosu Şefi; Hamit Gazigil ve gecenin sunumunu gerçekleştiren Nurdan Kırhan’a plaket verdi.

Plaket töreni sonrasında, etkinlikte sahne alan bütün öğretmen ve öğrenciler sahneye gelerek “Bursa’nın ufak tefek taşları” türküsünü, seyircilerle beraber hep bir ağızdan seslendirerek kuvvetli alkışlarla final yaptılar.