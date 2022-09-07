Kaza, merkez Yıldırım ilçesi Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosiklet sürücüsü önünde seyreden kamyonetin döneceğini fark edemeyerek arkadan çarptı. Kaza kıl payı atlatılırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa’da motosiklet sürücüsü, önünde seyreden kamyonetin döneceğini fark edemeyerek arkadan çarptı. Kazada yaralanan olmazken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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