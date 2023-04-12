Bursa’da motosiklet hırsızlığı yapan çeteye Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği tarafından yapılan eş zamanlı operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı. Çalınan motosikletler ise sahiplerine teslim edildi.

Merkez Nilüfer ilçesi 23 Nisan Mahallesi’nde artan motosiklet hırsızlıkları Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekiplerini harekete geçirdi. Ekipler yaptıkları soruşturma çerçevesinde motosiklet hırsızlığı çetesinin üyelerini birer birer tespit etti. Polis, zanlıların çaldıkları motosikletleri merkez Osmangazi ilçesi Uluyol Mahallesi’nde bulunan bir iş yerine sattıklarını tespit etti.

Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin evlerine yaptığı eş zamanlı operasyonda Ö.A. (23), H.B. (40), H.Ç. (24) ve A.E. (25) isimli şüphelileri kıskıvrak yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden A.E. tutuklanırken, diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, çalınan motosikletler sahiplerine teslim edildi.