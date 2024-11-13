Bursa’da moloz taşıyan kamyon, tedbir almadan dakikalarca ilerledi. Tehlike saçan sürücü kameraya yansıdı.

Bursa’nın Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi’nden Kestel istikametine ilerleyen hafriyat kamyonu, tedbir almadan taşıdığı molozla tehlikeli hareketler yaparak kilometrelerce ilerledi. Araçtan düşen moloz parçaları ise trafikteki diğer sürücülere zor anlar yaşattı. Sürücünün vurdum duymaz hareketleri, trafikteki diğer araç sürücülerinin kamerasına anbean yansırken, polis görüntüler üzerine harekete geçti.