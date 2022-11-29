Bursa’nın Gemlik ilçesinde milyonluk kaçak ürünleri Türkiye’ye yedek parça olarak sokmak isteyen firmaya operasyon düzenlendi. Firma sahibi hakkında işlem yapıldı.

Bursa’nın Gemlik ilçesinde milyonluk kaçak ürünleri Türkiye’ye yedek parça olarak sokmak isteyen firmaya operasyon düzenlendi. Firma sahibi hakkında işlem yapıldı.

Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı ve Bursa Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Müdürlüğüne bağlı, Gemlik Gümrük Muhafaza ve İstihbarat Amirliği tarafından yapılan çalışmada, Bursa’da aydınlatma üzerine faaliyet gösteren bir firmanın gümrükte yolsuzluk yaptığı tespit edildi. Yapılan soruşturmada, evrakta sahtecilik suçundan bir dosya daha açıldı.

Gemlik’te yapılan çalışmada, bir firmanın ana ürünlerini, yedek parça olarak gümrüğe kaydettiği tespit edildi. Bin 300 parça üründen, 800 tanesinin de, yedek parça değil ana ürün olduğu tespit edildi. Yedek parça ile ana ürün arasında gümrük kazancı olarak, bir milyon TL üzerinde fark olması sebebiyle, ürünler yakalanmasa devletin milyonluk kaybı oluşacaktı.

Yapılan takip sonrasında, bahse konu firmanın ürünleri ilk olarak İstanbul üzerinden ülkeye sokmak istediği, daha sonra sokamayacaklarını anlayınca Çin’e geri gönderilen ürünler yeniden Gemlik’ten sokulmak üzereyken ele geçirildi. Bahse konu firmaya ait konteynerde bulunan ürünlerde ise ’Yedek Parça’ etiketinin basıldığı görüldü.

Aynı zamanda bahse konu ürünlerin TSE belgesine uygun olup olmadığı yedek parça olan ürünlerde incelenmiyor. Eğer ana ürün olursa da, TSE belgesi olması gerekiyor. Bahse konu firmanın, bu prosedürden de kaçınma durumu yapılan çalışmayla ortadan kalkmış oldu.

Bahse konu firmaya yapılan operasyonda ise uluslararası kaşe bulunan hazır mühürlenmiş 160’ın üzerinde A4 kağıdı da ele geçirildi. Operasyon esnasında, fotokopi olduğu iddia edilen faturanın da aynı kaşelerle kesildiği fark edildi. Firma sahibi E.Ö.’ye ’gümrük yolsuzluğu’ dışında ’evrakta sahtecilik’ten de işlem yapıldı.