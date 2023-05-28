Türkiye genelinde 13. Cumhurbaşkanlığı seçimi için saat 08.00 itibarıyla başlayan oy verme işlemiyle Bursalı vatandaşlar sandık başına gitti.

13. Cumhurbaşkanlığı seçimi için oy kullanma işlemi başladı. 2 milyon 368 bin kişi, seçmen kayıtlarının bulunduğu okullara giderek en önemli vatandaşlık görevlerinden birini yerine getirmeye başladı. Sabahın ilk saatlerinden itibaren sandık başına gidilirken, 6 bin 862 sandık kuruldu.

Akşam 17.00 itibari ile son bulacak oy kullanma işlemi için, İl Emniyet Müdürlüğünden 8 bin 82 personel ve bin 100 araç, İl Jandarma Komutanlığından 2 bin 525 personel ve 464 araç, Sahil Güvenlik Komutanlığından 138 personel, 13 araç ve 5 bot olmak üzere toplamda 10 bin 745 personel ve bin 582 araç/bot seçim güvenliği çerçevesinde görev yapacak.