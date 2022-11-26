Bursa’da seyir halindeki tır sürücüsü kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybedince yan yattı. Kazada tırın dorsesinde bulunan tonlarca mandalina kasası yola saçılırken, kaza sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Bursa’da seyir halindeki tır sürücüsü kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybedince yan yattı. Kazada tırın dorsesinde bulunan tonlarca mandalina kasası yola saçılırken, kaza sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre İzmir-İstanbul Karayolunda Kuzey Gişe girişinde seyir halinde olan Eray Ş. idaresindeki 34 FDR 667 plakalı tır sürücüsünün kayganlaşan yolda kontrolünü kaybetmesiyle yan yattı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkez’ine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri Eray Ş.’ye yaptıkları ilk müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesine sevk etti. Meydana gelen kazada, kamyonun dorsesinde bulunan tonlarca mandalina yola saçılırken, trafik bir süre tek şeritten sağlandı.

Yapılan yol temizleme çalışmalarının ardından yol tamamen araç trafiğine açıldı.

Öte yandan, hastaneye kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.