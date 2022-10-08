Mevlid-i Nebi Haftası, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve İl Müftülüğünün ortaklaşa düzenlediği programlarla kutlanıyor.

Mevlid-i Nebi Haftası, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve İl Müftülüğünün ortaklaşa düzenlediği programlarla kutlanıyor.

Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen Mevlid-i Nebi Haftası etkinliğine Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Murat Demir ve Bursa İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır katıldı. Kuran tilavetiyle başlayan etkinlikte Ayasofya - i Kebir Cami-i Şerifi Müezzini Mehmet Hadi Duran, Ayasofya - i Kebir Cami-i Şerifi Baş İmamı Ferruh Muştuer, Süleymaniye Cami İmam Hatibi Ekrem Nalbat, Ankara Hacı Bayram-ı Veli İmamı Ahmet Karalı, Yıldırım Aziziye Cami Müezzini Furkan Çınar ve Orhaneli Çınarcık Cami İmamı Ramazan Aydemir, davetlilere kuran ziyareti çektirdi.

Otobüs şoföründen hayat kurtaran hareket...Otobüsü acile çekti Otobüs şoföründen hayat kurtaran hareket...Otobüsü acile çekti

Etkinlik Ayasofya - i Kebir Cami-i Şerifi Müezzini Mehmet Hadi Duran’ın musiki konseri ile son buldu.