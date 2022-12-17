Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir esnaf, pazar günü oynanacak Dünya kupası final maçı öncesinde Arjantin’in oyuncusu Lionel Messi’nin gol atması için ilçede 2 bin kişiye lokma dağıttı.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir esnaf, pazar günü oynanacak Dünya kupası final maçı öncesinde Arjantin’in oyuncusu Lionel Messi’nin gol atması için ilçede 2 bin kişiye lokma dağıttı.

Esnaf Hikmet Işık, İnegöl Belediye Meydanında vatandaşlara lokma dağıttı.

Lokma firmasına ücretini verip lokma dağıttıran Esnaf Hikmet Işık, "Malum Pazar günü final maçı oynanacak. Kupayı Arjantin’in almasını istiyoruz. Temennimiz Messi’nin de bir gol atıp Maradona’ya armağan etmesi. O yüzden bu lokmayı dağıttık. Afiyet olsun" dedi.