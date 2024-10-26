İçerisinde Mescid-i Aksa maketinin bulunduğu Minia Kudüs tırı, Bursa’nın İznik ilçesinde ziyarete açıldı. Çocuklara Mescid-i Aksa’nın tarihi ve önemi anlatılırken, boykot edilen ürünlerin kullanılmamasına vurgu yapıldı.

İyi Ki Varsın Derneği tarafından hazırlanan ve içerisinde Mescid-i Aksa maketinin bulunduğu Minia Kudüs tırı, İznik’te ziyarete açıldı. Mescid-i Aksa ile Kubbet-üs Sahra maketini taşıyan Minia Kudüs tırı, Dörtyol Meydanı’nda 3 gün boyunca ziyarete açık tutulacak.

Filistin topraklarının 955 yıl Türk hakimiyeti altında kaldığını belirten Araştırmacı-yazar Mehmet Kınlamaz, "İyi Ki Varsın Derneği’nin Kudüs hassasiyetini topluma aktarmak için düzenlediği bir programdayız. Babil Kralı II. Nebukadnezar’dan bugüne kadar devam eden bir paganist proje ile karşı karşıyayız. Bunun adına yeni düzen diyorlar. Şeytani bir plan. Gazze’de, İsrail tarafından düzenlenen çok ciddi bir soykırım söz konusu. Müslümanlara yapılan bir katliam söz konusu. Elbette ki Filistin toprakları 955 yıl Türk hakimiyeti altında kalmış topraklardır. Filistin davası öz ve öz Türklerin davasıdır. Bizim davamızdır. Devlet arşivlerinde hem şahsi mülk olarak hem de vakıfların mülkü olarak hem de devletin sahip olduğu tapular hala bugün de geçerlidir. İsrail’in, Müslümanlara uyguladığı bu katliamı toplumumuza aktarabilmek onlara Filistin davasını anlatabilmek derdindeyiz. Mescid-i Aksa bizim ilk kıblemizdir. İkinci mescidimizdir. Üçüncü haremimizdir. Dolayısıyla Müslümanların bu konuda duyarlı olmalarını ve hassasiyet göstermelerini temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

Minia Kudüs tırında çocuklara ambargolu ürünleri kullanmamalarına da vurgu yapıldı