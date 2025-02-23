Bursa’nın Orhangazi ilçesine bağlı Çeltikçi Mahallesi’nde evinde merdivenlerden düşen yaşlı adam hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Orhangazi’ye bağlı Çeltikçi Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Kemal Güneş (80) köyde merdivenlerinden evine çıktığı esnada kayarak yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevkedildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Kemal Güneş’in yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Orhangazi Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.