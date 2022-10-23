Kış aylarının yaklaşması ile birlikte oluşabilecek su baskınları ve taşkınlara karışı tedbirini alan BUSKİ Genel Müdürlüğü, şehrin farklı noktalarındaki mazgallarda temizlik çalışması başlattı. Trafik akışının aksamaması için ana arterlerdeki çalışmalar gece boyu kesintisiz devam ediyor.

Kış aylarının yaklaşması ile birlikte oluşabilecek su baskınları ve taşkınlara karışı tedbirini alan BUSKİ Genel Müdürlüğü, şehrin farklı noktalarındaki mazgallarda temizlik çalışması başlattı. Trafik akışının aksamaması için ana arterlerdeki çalışmalar gece boyu kesintisiz devam ediyor.

Bursa’nın sağlıklı bir altyapıya kavuşması için yoğun bir tempo ile 17 ilçede çalışmalarını kesintisiz sürdüren BUSKİ Genel Müdürlüğü, yaklaşan kış öncesi de muhtemel sel ve su baskınlarına karşı tedbirlerini artırdı. Gündüzleri dere ıslah ve dere temizliği çalışmalarına ağırlık veren BUSKİ ekipleri, geceleri de ana arterlerde mazgal temizliklerine hız verdi. Trafik akışının kesintiye uğramaması için özellikle ana arterlerdeki mazgallar, gece boyu yapılan titiz çalışma ile temizleniyor.

Vatandaşların sorunsuz bir kış geçirmesi için imkânlarını seferber ettiklerini belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bu doğrultuda şehrin farklı noktalarındaki mazgallarda temizlik çalışması başlattıklarını söyledi. Kaliteli hizmet sunabilmek adına canla başla çalıştıklarını vurgulayan Başkan Aktaş, “Gündüz saatlerinde trafiğin yoğun olmasını göz önünde bulunduran ekipler, gece mesaisi ile trafiği aksatmadan çalışmalarını gerçekleştiriyor. Şehrin farklı noktalarında mazgal temizliği çalışmaları aralıksız devam ediyor’’ dedi.

Rögar kapaklarına kot ayarı

Çeşitli çevresel faktörlerle asfalt kotundan aşağıda kalan rögar kapaklarının, asfalt kotuna geetirilme çalışmalarında sona gelindiğine de değinen Başkan Aktaş, “Ankara-İzmir Yolu güzergahı boyunca başlattığımız çalışmalar tamamlandığında, araç trafiğini tehlikeye sokan rögar ve ızgara kapaklarının, kaza riski oluşturma ihtimaline de son verilmiş olacak” dedi.