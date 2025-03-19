Bursa’da mart ayında düşen hava sıcaklıklarıyla birlikte yüksek kesimlerde kar yağışı görüldü. İnegöl kar yağışıyla birlikte, sürpriz kış manzarası yaşadı.

Bursa’da hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle İnegöl ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. İnegöl ilçesine bağlı, bin 200 rakımlı kırsal Çayyaka Mahallesi’ne bağlı Boğazova bölgesinde başlayan kar yağışı, kısa sürede yerleri beyaza bürüdü. Ortaya çıkan kar manzarası vatandaşlara beklenmedik bir sürpriz yaşattı.