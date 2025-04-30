Bursa Büyükşehir Belediyesi, sıcaklıkların artmasıyla oluşacak muhtemel olumsuzlukların önüne geçmek ve sağlıklı bir çevre oluşturmak amacıyla Mandıras Deresi’nde temizlik çalışmalarına başladı.BURSA (İGFA) - Bursa’yı geleceğe taşıyacak çalışmalarını ara vermeden sürdüren Büyükşehir Belediyesi, daha sağlıklı bir çevre için dere yataklarında temizlik ve ıslah çalışmalarına devam ediyor.

BUSKİ Genel Müdürlüğü ve Tarım Peyzaj AŞ ekipleri, vatandaşlardan gelen yoğun talepler doğrultusunda Kestel ilçesindeki Mandıras Deresi’nde temizlik çalışmalarına başladı.

1600 metre uzunluğunda ve 15 metre genişliğindeki Mandıras Deresi’nde 3 kamyon, 1 adet CBS, TIR ve vinçle temizlik işlerini yürüten ekipler, daha temiz bir çevre için yaz boyunca kentin farklı noktalarında çalışmalarını sürdürecek.