Sabah işyerine gelen sahipleri, makinelerin yerinde olmadığını görünce güvenlik kameralarını incelediler. Güvenlik kameralarından hırsızlığı tespit eden işyeri sahipleri, şikayetçi oldular. İşyerinde yaklaşık 50 bin TL değerindeki makineleri çalan hırsızlar aranıyor.

Bursa’da bir işyerinden 50 bin TL’lik makine çalan hırsızlar kameraya yakalandı.

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