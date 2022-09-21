Keçinin gençler ile birlikte rafting yapma anı ise kameralara yansıdı.

300 metre dolanmamak için yolun 5 metrelik kısmındaki ters yön yasağına uymuyorlar

300 metre dolanmamak için yolun 5 metrelik kısmındaki ters yön yasağına uymuyorlar

Orhaneli ilçesi Kocasu çayı üzerinde rafting yapmaya gelen bir grup genç, ormanlık alanda mahsur kalan bir keçi olduğunu gördüler. Gençler keçiyi kurtardıktan sonra keçiyle birlikte rafting yaptılar.

Bursa’da rafting yapan bir grup genç ormanlık alanda mahsur kalan keçiyi kurtardıktan sonra keçiyle birlikte rafting yaptılar.

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