Yalıntaş Mahallesi’nde oturan evli ve 2 çocuk babası Abdullah Şahin’in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Sabah saatlerinde yaşanan olayda, bölgedeki mermer ocağında çalışan Abdullah Şahin, (40) devrilen direğin altında kaldı. Ağır yaralanan mermer işçisi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Soğucak Mahallesi yakınlarında faaliyet gösteren bir mermer ocağında iş kazası yaşandı.

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bir maden ocağındaki kazada bir işçi hayatını kaybetti.

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