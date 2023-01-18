Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaza, merkez Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 ABK 44 plakalı lüks otomobil seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarında bulunan ağaca çarptı. Kaza sonrası sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken lüks otomobilde büyük maddi hasar meydana geldi.

Bursa’da sürücüsünün kontrolünden çıkan milyonluk lüks otomobil, ağaca çarparak pert oldu.

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