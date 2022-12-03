Bursa’da liseli gençlerin okul çıkışında tartışma anları cep telefon kameralarına yansıdı.

Bursa’da liseli gençlerin okul çıkışında tartışma anları cep telefon kameralarına yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 40 kişilik liseli bir grup, okuldan çıktından sonra henüz bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı. Tartışma, gençlerin problemi kendi aralarında halletmesiyle büyümeden bitti. O anlar cep telefon kamerasına yansıdı.