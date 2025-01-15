Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli öncelikleri doğrultusunda gençlerin bilim, teknoloji, kültür, sanat ve felsefe alanlarında gelişimlerini desteklemeyi amaçlayan "Köklerden Geleceğe Bilim ve Gençlik Buluşmaları" etkinliği gerçekleştirildi.BURSA (İGFA) - Bursa'da etkinlik kapsamında, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, ‘Bağımsız Gençlik Manifestosu’ sunumuyla liselerin Yeşilay Kulübü’nde görevli öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Prof. Dr. M. Mete Cengiz Kültür Merkezinde düzenlenen programa, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç’in yanı sıra Uludağ Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cafer Çiftci, İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, İl Millî Eğitim Müdürlüğü yöneticileri ve protokol üyeleri katıldı.

İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, gençlerin değer ve kıymet verilmesi gereken en önemli toplumsal aktörler olduğunu vurguladı.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, bağımlılıkla mücadeleye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Öğrenciler için oldukça ilgi çekici bir sunum gerçekleştiren Dinç, gençlerin hayatlarına faydalı bilgiler edinerek zihinlerini ve kalplerini açabileceklerini belirtti.

"Bağımlılık, kendi gücünüzün size ihanet ettiği, duygularınızın kontrolünüzden çıktığı bir süreçtir." diyen Dinç,bağımlılığın insanın gücünü, bilgisini ve duygularını kontrol dışı bırakması nedeniyle en zorlayıcı bir durum olduğunu ifade etti. Bu nedenle bağımlılıkla mücadelede çok dikkatli olunması gerektiğinin altını çizdi.

Yeşilay’ın "Bağımsız Gençlik Manifestosu" ile "Tüm bağımlılıklara karşı bağımsızlığını ilan et" mesajını veren Dinç, gençlere kaykay yapma, spor yapma, okuma, çalışma ve arkadaşlarıyla vakit geçirme gibi sağlıklı alışkanlıklar kazandırmaya teşvik etti. Dinç, eğlenmek için bağımlılık yapıcı maddelere ihtiyaç olmadığını da belirterek, gençlerin özgürlüklerini korumaları gerektiğini ifade etti.

Program hediye takdimi ve fotoğraf çekimi ile sona erdi.