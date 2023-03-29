Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin lise ve üniversite adaylarının başarılarını arttırmak ve sınav kaygılarını yenmelerini sağlamak amacıyla düzenlediği ücretsiz LGS ve TYT-AYT sınav simülasyonları, yaklaşık 55 bin öğrencinin katılımıyla yapıldı.

Sınav öncesi hazırlıktan sınav sonrası tercih rehberliğine kadar birçok konuda yaptığı çalışmaları gençlerle buluşturan Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde lise ve üniversite adaylarının hedeflerini gerçekleştirmeleri ve daha iyi başarı elde etmeleri adına gerçeğe en yakın formatta LGS (Liseye Geçiş Sistemi) ve TYT (Temel Yeterlilik Testi) - AYT (Alan Yeterlilik Testi) sınav simülasyonu hazırladı. Bursa’nın çeşitli liselerinde eş zamanlı uygulanan ücretsiz deneme sınavında, 8’inci sınıflardan yaklaşık 40 bin öğrenci, 12’nci sınıflardan ise yaklaşık 14 bin öğrenci ter döktü. ‘Haydi Gençler Denemeye Değer’ sloganıyla uzman rehber kadrosu eşliğinde gerçek sınava en yakın formatta hazırlanan deneme sınavı için sabahın erken saatlerinde okullara giden öğrenciler, hem streslerini yenme hem de Bursa ve Türkiye geneli sıralamalarını görme fırsatı bulacak.