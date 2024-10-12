Kümülüs bulutları, Bursa semalarında etkileyici görüntüler oluşturdu. Kentin doğu kısmında ve Uludağ üzerinde görünün bulutlar, bir çok kişi tarafından da cep telefonu kameralarıyla ölümsüzleştirildi.

İlker TÜRKER / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Bursa'da kümülüs bulutları adeta görsel şölen sundu.

Gökyüzünde yaşanan doğa olayı kameralara da yansıdı.

Cirrocumulus (kümülüs), yüksek seviyede bulunan bir bulut tipi olarak tanımlanıyor.

Cirrocumulus bulutları, genellikle küçük dalgalar halinde ve beyaz renkte görülen, gökyüzünde görsel bir şölen oluşturan formasyonlardır.

Ancak bu bulutların Türkiye’de bazı şehirlerde depremin habercisi şeklindeki inanışlar, sosyal medyada da gündeme gelmiştir.

da cep telefonu kameralarıyla ölümsüzleştirildi.