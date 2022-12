Bursa Veteriner Hekimler Odası Bursa’da kuduz aşısı bulunmadığını iddia etti. Veterinerlerin kuduz tehtidine karşı savunmasız olduğu gerekçesiyle açıklama yapan oda, halk sağlığının ciddi tehdit altında olduğu yönünde uyarıda bulundu.

27 Aralık 2022 tarahinde Nilüfer ilçesinde muaynehanesinde kedi tarafından ısırıldığı için kuduz aşısı olmak isteyen bir veterinerin Bursa’da kuduz aşısı olmadığı gerekçesiyle bir başka ile yönlendirilmesi üzerine harekete geçen Bursa Veteriner Hekimler Odası konuyla ilgili basın açıklaması yaptı. Yönetim Kurulu adına konuşan Başkan Melike Baysal, Veterinerlerin kuduz tehdidine karşı savunmasız olduğunu ifade etti.

Baysal sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Halk sağlığı ciddi tehdit altındadır. Yetkilileri tedbir almaya davet ediyoruz. Bursa’nın Nilüfer ilçesinde 27.12.2022 tarihinde bir meslektaşımız, muayenehanesine getirilen bir kedi tarafından tırmalanmış ve ısırılmıştır. Kuduz aşısı yaptırmak isteyen meslektaşımız gerekli yerlere başvurduğunda Bursa’da kuduz aşısı bulunmadığı gerçeği ile yüzleşerek “Geçmiş olsun. 24 saat içinde kuduz aşısı yaptırmanız gerekiyor. En yakın ile gidip aşınızı yaptırın” yanıtını almıştır. Bunun üzerine derhal Balıkesir’e ulaşan meslektaşımız orada da aşı bulunmadığı yanıtını almıştır. 24 saat içinde olması gereken aşıya ulaşamamıştır. Bursa Veteriner Hekimler Odası olarak ilimizde kuduz aşısı olmadığını belgeleri ile kamuoyuna açıklamaktan dolayı üzüntü ve kaygı duymaktayız. Hayvan sağlığı, refahı ve halk sağlığı için çalışan veteriner hekimler bile kuduz aşısına erişemiyorsa, 2023 yılına girmeye hazırlandığımız şu günlerde sağlıklı bir toplumdan bahsedebilir miyiz?”

Bu vahim olayın başka gerçekleri de gözler önüne sermesi açısından önemli olduğunu belirten Baysal, “Biz veteriner hekimler her gün bu gibi tehditlerle yüz yüze çalışıyoruz. Klinikler, belediyeler, fakülteler, gıda işletmeleri, tarım il-ilçe müdürlükleri gibi görev yerlerimiz farklı da olsa, veteriner hekim ya da stajyer/intern veteriner hekim de olsak durum değişmemektedir. Hepimiz, her gün başta kuduz olmak üzere zoonotik (hayvandan insana bulaşan) hastalıklarla yüz yüzeyiz. Toplum sağlığı ve hayvan refahı için yaşamı desteklerken verdiğimiz yaşam mücadelemizin görülmesini ve bizi hayattan koparabilecek tehditlerin yok edilmesini talep ediyoruz. Yaşatmak için yaşamamız gerekmektedir. Bu bizim en temel hakkımızdır. Güvencesiz çalışma koşulları hayatımızı tehdit etmektedir. Sağlık hizmeti verdiğimiz halde sağlık çalışanı statüsünde değerlendirilmeyişimiz kabul edilemez bir durumdur. Ülkemizin en büyük illerinden birinde veteriner hekimlerin bile kuduz aşısına erişemediği bir durumda ortaya çıkması son derece çarpıcıdır. Toplum sağlığını korumak ve hayvan refahını savunma görevini yerine getirme iradesindeki veteriner hekimler başta olmak üzere kuduz tehtidi altındaki her vatandaşımız, her nerede yaşıyorsa kuduz aşısına erişebilmelidir. Bundan sonraki süreçte, stajyer/intern veteriner hekimler ile klinisyen tüm hekimlerin koruyucu amaçla kuduz aşısı olmalarını sağlamak için girişimlerimizi başlattık, Türk Veteriner Hekimleri Birliği ile de bilgi paylaştık, süreci birlikte yürüteceğiz. Koruyucu sağlık hizmetlerinin merkezinde olan bir meslek grubunun koruyucu sağlık hizmetlerinden yoksun tutulması kabul edilemez. Bu konuda yetkili mercilerden de duyarlılık talep etmekteyiz” dedi.