Bursa’da düzenlenen "Karavan Kore Kültür Günü" etkinliği, izleyenlere unutulmaz bir kültürel deneyim sundu. Etkinlik Kore’nin geleneksel dansları ve çalgılarını sergileyen gösterilerle renkli anlara sahne oldu.

Bursa’nın kültürel çeşitliliğini yansıtan etkinlik büyük ilgiyle karşılandı. Panaroma 1326 Fetih müzesinde düzenlenen etkinliğe katılanlar arasında Bursa İl Kültür Turizm Müdürü Dr. Kamil Özer, Bursa Vali Yardımcısı Rıza Gençoğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sinan Nergis ve Kore Cumhuriyeti Büyükelçiliği Kültür Müsteşarı Jeon Seungchul da yer aldı. Protokol üyeleri, Kore kültürünü tanıtan gösterileri büyük bir ilgiyle izledi. Konuşma yapmak için sahneye çıkan Kore Cumhuriyeti Büyükelçiliği Kültür Müsteşarı Jeon Seungchul, "Bu soğuk havaya rağmen 2024 Karavan Kore Kültür Günü’ne katılım sağlayan onur konuklarımız ve hallyu severler, hepiniz hoş geldiniz. Bin yıl önce, atalarımız Göktürk ve Goguryeo halkları komşuydu. Bin yıl sonra iki ülkenin tekrar buluşması, Türkiye’nin Kore savaşına katılıp Kore’ye zor durumda yardım etmek için yeniden bir araya gelmesiyle gerçekleşti. Bu sayede iki ülke kan kardeşi ülkeler haline geldiler. Bu kan kardeşliği, 2002 Dünya kupası 4-3’lük maçındaki büyük bayrak desteği, 2021 Tokyo olimpiyatları kadın voleybol çeyrek finali, Türkiye’deki orman yangınlarına yardım etmek için Kore vatandaşları tarafından gönderilen 150 bin fidandan oluşan Kore-Türkiye dostluk ormanı ve 2023 Şubat ayında Türkiye’nin güneydoğusunda deprem bölgesine gelen Güney Kore arama-kurtarma ekibinin çalışmasıyla pekiştirilerek iki ülke arasındaki yakın ilişkiler devam etmiştir. Kore kültür merkezi, 2013 yılından itibaren Türkiye’nin 81 ilinden 66’sında Karavan kültür günü etkinliğini düzenleyerek Kore ve Türkiye arasındaki dostluk bağlarını pekiştirmeye, dahası iki ülke arasındaki kültürel alışverişi artırmaya yönelik etkinliklerle Kore kültürünü tanıtmaya çalışmaktadır. Ayrıca, Kore kültür merkezi, Türkiye’de ‘en çok Kore tarzı olan şey, en evrensel olan şeydir’ inancıyla Kore kültürünün özgünlüğünü küresel evrensellikle birleştirip içerik ve hikâyelerle bağlayarak, Kore dalgasının Türkiye’de devam etmesi için çabalamaktadır. Gelecekte de Kore-Türkiye, iki ülkenin bugünkü gibi kültür ve sanat aracılığıyla güçlü bir iletişim ve empati alışverişini artırmak ve iki ülke arasında uzun süre bu kardeşlik ilişkisini daha da güçlendirmek amacıyla elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.

Konuşmasının ardından etkinlik Kore’nin geleneksel dansları, müzikleri ve çalgıları, profesyonel sanatçılar tarafından sahnelendi. Kore’nin zengin kültürünü Bursa’ya taşıyan gösteriler, izleyenlerden büyük alkış aldı.

Bursa halkı, Kore Kültür Günü’ne büyük ilgi göstererek etkinlik alanını doldurdu. Özellikle gençlerin yoğun katılım sağladığı etkinlik, iki ülke arasındaki kültürel bağların güçlenmesine katkı sağladı ve katılımcılara keyifli bir gün yaşattı.