Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil yamaca çarpıp takla attı, 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında İnegöl’ün kırsal Esenköy Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Esenköy’den Yeniceköy Mahallesi’ne seyir halinde Oktay Ş. (26) yönetimindeki 16 ES 551 plakalı otomobil, yokuş aşağı inerken sürücüsünün kontrolünden çıkarak yolun kenarındaki yamaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç takla atarak düz durdu. Kaza sonucu sürücü ve yanındaki yeğeni 10 yaşındaki Berk Ş. yaralandı. Kaza sonucu hafif yaralanan sürücü, ağır yaralanan yeğenini kucağına alıp yoldan geçenlerden yardım istedi. Yoldan geçen bir sürücü, yaralıları alıp hastaneye götürmek üzere yola çıktı. Yoldayken sürücü 112’ye de haber verdi. Yaralılar, ilçe girişinde karşılanan ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Beyin kanaması olduğu tespit edilen çocuk, ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve araştırma hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.