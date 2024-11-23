Bursa’da sürücünün kontrolünden çıkan araç, bir sitenin korkuluklarını aşıp bahçesine uçtu. Takla atan otomobilin sürücüsü yaralanırken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaza, merkez Nilüfer ilçesi Kayapa Mahallesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücünün idaresindeki otomobil sürücüsü aracıyla cadde üzerinde seyir halindeyken, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, bir sitenin korkuluklarını aştıktan sonra bahçeye düştü. Takla atan otomobildeki sürücü araç içinde sıkışırken, site sakinleri yaralı adamın yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Ekipleri yaralı sürücüyü sıkıştığı araçtan çıkardıktan sonra ilk müdahaleyi ambulansta yaptı. Hastaneye kaldırılan sürücünün durumu iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.