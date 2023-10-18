Bursa’da kontrolden çıkan otomobil orta refüjde bulunan ağaca çarparak durabildi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kestel ilçesi Yenimahalle Fatih Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.B.T yönetimindeki 16 ANG 688 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp orta refüjdeki ağaca çarparak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü S.B.T ve yolcu yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.