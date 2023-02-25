Kaza İnegöl-Yenişehir yolu Mobilya İhtisas OSB kavşağında meydana geldi. İnegöl’den Yenişehir istikametine seyir halinde olan sürücü Adil İ.(55) yönetimindeki 07 YN 685 plakalı kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Orta refüj üzerinden geçen kamyonet, baraj kenarına düşüp duvara çarparak durdu. Duvar nedeniyle baraja düşmekten son anda kurtulan araçtaki sürücü, şans eseri yaralanmadan kurtuldu.

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