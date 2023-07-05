Bursa’da devasa büyüklükteki çınar ağacı kökünün çürümesi sonucunda caddeye devrildi. Cadde üzerinden kimsenin geçmemesi muhtemel bir faciayı önledi.

Çekirge Caddesi üzerinde bulunan yaklaşık 200 yıllık olduğu tahmin edinilen devasa büyüklükteki bir çınar ağacı kökünün çürümesi sebebiyle cadde üzerine gürültüyle devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Öte yandan, sabah saatlerinde kimsenin olmaması muhtemel bir faciayı önledi. Polis tedbir için caddeyi trafiğe kapattı. Bölgeye güvenlik şeridi çeken polis ekipleri önlem aldı. Çınar ağacının parçalara ayrılarak kaldırılmasından sonra cadde trafiğe açıldı.

Olayla ilgili konuşan taksi şoförü Celal Erbaşlar, “Bu ağaç aniden kendiliğinden devrildi. Ağaçlar zaman içerisinde çürüyor. Belediye gerekli bakımlarını yapıyor fakat arkamızda bulunan diğer ağacın da ağırlığı yola doğru verilmiş, bunun da devrileceğini düşünüyorum. Şükürler olsun yolda geçen insan ve araç yoktu, kimse zarar görmedi. Bu bölge havalar sıcak olduğu için çok yoğun oluyor. Şu an yol trafiğe kapandı, itfaiye ve polis ekipleri gereken çalışmayı yapıyor. İnşallah yakın zamanda yolumuz trafiğe açılacak” dedi.