Bursa’nın Gürsu ilçesinde Hatay’dan gelen tarım işçilerinin mahallede kızları taciz etmesi üzerine mahalleli ayağa kalktı. Taşlı, sopalı ve silahlı kavgada çok sayıda vatandaş yaralandı.

BURSA (İGFA) - Edinilen bilgiye göre, Bursa’nın Gürsu ilçesine bağlı İsabey Mahallesi’nde Hatay’dan gelen tarım işçilerinin mahalledeki kızları taciz etmesi üzerine, mahalle sakinleri ile tarım işçileri arasında önce sözlü, ardından fiziki kavga başladı.

Taş, sopa, bıçak ve silahların kullanıldığı kavgada, çok sayıda vatandaş yaralandı. Olay yerine çok sayıda çevik kuvvet ekibi ve ambulans gelirken, yaralılar Gürsu Şehit Cüneyt Yıldız Hastanesi ve Şevket Yılmaz Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olay yerine gelen çok sayıda çevik kuvvet ekibinin müdahalesi sonrası kavga sona erdi. Kavga sonrası çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.